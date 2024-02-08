Еще больше газа

Обе скважины пробурены на новых газовых месторождениях. В общем, в 2024 году "Нафтогаз" планирует продолжать увеличивать объемы добычи газа.

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Председатель НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что эта зима станет первой для Украины, когда потребность в энергии удастся полностью обеспечить собственным топливом.

Алексей Чернышов Председатель НАК "Нафтогаз Украины" Мы увеличили добычу газа в 2023 году, и это невероятное достижение в условиях войны. В 2024 году мы продолжим эту тенденцию, ведь увеличение украинской добычи является очень важным для укрепления энергетической независимости и устойчивости страны. Я благодарен всем сотрудникам Укргаздобычи за вклад каждого из вас в этот результат, за вашу самоотверженность и кропотливую работу.

Он также поделился планами о "сохранении 7%-ного годового роста добычи газа" и поставил цель достичь объема в 14 миллиардов кубометров газа в 2024 году только за счет "Нафтогаза", подчеркнув значение увеличения объемов добычи также и среди частных компаний.

Новые скважины

В течение 2023 года было запущено 86 новых скважин, 24 из которых имеют начальный дебит более 100 тысяч кубометров.

В ноябре компании Группы Нафтогаз ввели в действие три скважины для добычи газа. Две из них совершенно новые, а третья была восстановлена после 35-летнего периода закрытия. Специалисты сделали капитальный ремонт этой последней скважины и начали добычу газа.

А в декабре компания запустила сразу две высокодебитные скважины на одном месторождении.

Интересно! Первая скважина была пробурена еще в 1975 году, но со временем перешла в бездействующий фонд из-за технических осложнений. Специалисты и специалисты Укргаздобыча провели анализ состояния скважины, состояния разработки этого участка месторождения и увидели перспективы восстановления скважины.

В 2022 году, компания Укргаздобыча успешно запустила 47 новых скважин для добычи газа.