Что изменится в стоимости коммуналки
По обновленным правилам, стоимость ЖКУ будет пересчитываться в случаях, когда услуги не были предоставлены, были предоставлены не в полном объеме или их качество не соответствовало установленным стандартам.
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Правительство установило четкие критерии для определения количественных и качественных параметров предоставленных услуг, которые будут учитываться при перерасчете стоимости.
Это четкий алгоритм, который основывается на принципе "плати за то, что получил". Для нас важно, чтобы предоставленные коммунальные услуги были качественными и соответствовали заявленным стандартам. Люди должны видеть, что они платят за реально предоставленные услуги.
Кроме этого, определены особенности перерасчета в зависимости от типа договора на поставку ЖКУ, а также условия, при которых перерасчет не будет проводиться.
Также премьер напомнил, что до конца отопительного сезона тарифы на электричество, газ и тепло для населения останутся неизменными, предоставляя дополнительную финансовую стабильность для украинских домохозяйств.
Что будет с тарифами на воду
Существует вероятность, что в течение этого года потребители в Украине столкнутся с ростом тарифов на воду. Такие изменения возможны из-за увеличения расходов на электроэнергию со стороны водоснабжающих компаний.
На заседании НКРЕКП, состоявшемся 30 января, было озвучено предложения по повышению оптовых цен на водоснабжение, что может вступить в силу с 1 апреля:
- "Львовводоканал" - тариф в размере 8,11 гривны за кубометр;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" - 8,11 гривны за кубометр;
- "Черновцыводоканал" - 9,06 гривны за кубометр;
- "Дрогобычводоканал" - 12,95 гривны за кубометр.
С 1 июля ожидается дальнейший рост цен:
- "Львовводоканал" - до 9,02 гривны за кубометр;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" - до 9,02 гривны за кубометр;
- "Черновцыводоканал" - до 10,6 гривны за кубометр;
- "Дрогобычводоканал" - до 15,64 гривны за кубометр.
Тарифы на водоснабжение для других потребителей также могут вырасти. В апреле ожидается увеличение стоимости без НДС за 1 кубометр воды:
- "Львовводоканал" - на 2,64 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" - на 3,71 гривны;
- "Тернопольводоканал" - на 11,57 гривны;
- "Дрогобычводоканал" - на 3,64 гривны.
С июля цены могут увеличиться до:
- "Львовводоканал" - 2,74 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" - 4,35 гривны;
- "Тернопольводоканал" - 13,19 гривны;
- "Дрогобычводоканал" - 4,75 гривны.