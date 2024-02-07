Що зміниться у вартості комуналки

За оновленими правилами, вартість ЖКП буде перераховуватися у випадках, коли послуги не були надані, були надані не в повному обсязі або їхня якість не відповідала встановленим стандартам.

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Уряд встановив чіткі критерії для визначення кількісних та якісних параметрів наданих послуг, які будуть враховуватися при перерахунку вартості.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Це чіткий алгоритм, який ґрунтується на принципі «плати за те, що отримав». Для нас важливо, щоб надані комунальні послуги були якісними та відповідали заявленим стандартам. Люди мають бачити, що вони платять за реально надані послуги.

Окрім цього, визначено особливості перерахунку залежно від типу договору на постачання ЖКП, а також умови, за яких перерахунок не проводитиметься.

Зауважте! Це рішення Кабміну спрямоване на підвищення прозорості та справедливості у сфері житлово-комунальних послуг, забезпечуючи, щоб громадяни платили лише за ті послуги, які вони реально отримали та які відповідають заявленій якості.

Також прем'єр нагадав, що до кінця опалювального сезону тарифи на електрику, газ та тепло для населення залишаться незмінними, надаючи додаткову фінансову стабільність для українських домогосподарств.

Що буде з тарифами на воду

Існує ймовірність, що протягом цього року споживачі в Україні зіткнуться зі зростанням тарифів на воду. Такі зміни можливі через збільшення витрат на електроенергію з боку водопостачальних компаній.

На засіданні НКРЕКП, що відбулося 30 січня, було озвучено пропозиції щодо підвищення гуртових цін на водопостачання, що може набути чинності з 1 квітня:

"Львівводоканал" — тариф у розмірі 8,11 гривні за кубометр;

"Івано-Франківськводоекотехпром" — 8,11 гривні за кубометр;

"Чернівціводоканал" — 9,06 гривні за кубометр;

"Дрогобичводоканал" — 12,95 гривні за кубометр.

З 1 липня очікується подальше зростання цін:

"Львівводоканал" — до 9,02 гривні за кубометр;

"Івано-Франківськводоекотехпром" — до 9,02 гривні за кубометр;

"Чернівціводоканал" — до 10,6 гривні за кубометр;

"Дрогобичводоканал" — до 15,64 гривні за кубометр.

Тарифи на водопостачання для інших споживачів також можуть зрости. У квітні очікується збільшення вартості без ПДВ за 1 кубометр води:

"Львівводоканал" — на 2,64 гривні;

"Івано-Франківськводоекотехпром" — на 3,71 гривні;

"Тернопільводоканал" — на 11,57 гривні;

"Дрогобичводоканал" — на 3,64 гривні.

З липня ціни можуть збільшитись до: