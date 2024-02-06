Чи зростуть тарифи на воду цьогоріч

Поки що про офіційне зростання вартості тарифів для споживачів не йдеться. Однак, така імовірність усе ж існує. На це впливає збільшення витрат підприємств, зокрема на електроенергію.

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Під час засідання НКРЕКП 30 січня пролунали пропозиції відносно зростання гуртової вартості водопостачання. Зокрема, з 1 квітня можуть бути прийняті такі зміни:

"Львівводоканал" – 8,11 гривні за кубометр;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 8,11 гривні за кубометр;

"Чернівціводоканал" – 9,06 гривні за кубометр;

"Дрогобичводоканал" – 12,95 гривні за кубометр.

А от уже з 1 липня ситуація може змінитись так:

"Львівводоканал" – 9,02 гривні за кубометр;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 9,02 гривні за кубометр;

"Чернівціводоканал" – 10,6 гривні за кубометр;

"Дрогобичводоканал" – 15,64 гривні за кубометр.

Зверніть увагу! Вказаний оптовий тариф надається підприємствам, які реалізують воду або очищають стічні води іншим регуляторам водопровідно-каналізаційного господарства

Для кого ще збільшаться тарифи

Імовірно відбудеться і зростання вартості водопостачання для деяких споживачів. Вартість цього тарифу за 1 кубометр води без ПДВ у квітні може збільшитись так:

"Львівводоканал" – 2,64 гривні;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 3,71 гривні;

"Тернопільводоканал" – 11,57 гривні;

"Дрогобичводоканал" – 3,64 гривні.

А от уже у липні ціна водопостачання за 1 кубометр стане така: