Чи зростуть тарифи на воду цьогоріч
Поки що про офіційне зростання вартості тарифів для споживачів не йдеться. Однак, така імовірність усе ж існує. На це впливає збільшення витрат підприємств, зокрема на електроенергію.
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Під час засідання НКРЕКП 30 січня пролунали пропозиції відносно зростання гуртової вартості водопостачання. Зокрема, з 1 квітня можуть бути прийняті такі зміни:
- "Львівводоканал" – 8,11 гривні за кубометр;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 8,11 гривні за кубометр;
- "Чернівціводоканал" – 9,06 гривні за кубометр;
- "Дрогобичводоканал" – 12,95 гривні за кубометр.
А от уже з 1 липня ситуація може змінитись так:
- "Львівводоканал" – 9,02 гривні за кубометр;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 9,02 гривні за кубометр;
- "Чернівціводоканал" – 10,6 гривні за кубометр;
- "Дрогобичводоканал" – 15,64 гривні за кубометр.
Для кого ще збільшаться тарифи
Імовірно відбудеться і зростання вартості водопостачання для деяких споживачів. Вартість цього тарифу за 1 кубометр води без ПДВ у квітні може збільшитись так:
- "Львівводоканал" – 2,64 гривні;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 3,71 гривні;
- "Тернопільводоканал" – 11,57 гривні;
- "Дрогобичводоканал" – 3,64 гривні.
А от уже у липні ціна водопостачання за 1 кубометр стане така:
- "Львівводоканал" – 2,74 гривні;
- "Івано-Франківськводоекотехпром" – 4,35 гривні;
- "Тернопільводоканал" – 13,19 гривні;
- "Дрогобичводоканал" – 4,75 гривні.