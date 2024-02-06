Чи можна оформити субсидію на орендованій квартирі
Особи, які проживають у приміщенні, але не є його господарями, можуть оформити субсидію на комуналку. Для цього потрібно мати договір найму з господарем.
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Без укладеного договору наймання (оренди) житла субсидія може бути призначена у разі, коли люди, які проживають в житловому приміщенні, що не є їх власністю, є внутрішньо переміщеними особами,
– написали у ПФУ.
Як порахувати розмір субсидії
На субсидію можуть претендувати родини у яких плата за ЖКП перевищує встановлений для них обов'язковий платіж.
Обов'язковий відсоток платежу залежить від доходів сім'ї та обчислюється індивідуально. Формула така:
- Розраховується середньомісячний загальний дохід домогосподарства.
- Середньомісячний загальний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу.
- Дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2022 року становив 2393 гривні).
- Отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, тим самим визначаючи відсоток від середньомісячного загального доходу.