Чи зарахують догляд до стажу

Це питання може хвилювати майбутніх пенсіонерів, адже щороку вимоги для виходу на пенсію у 60 років ростуть. Уже у 2028 році, щоб вийти на пенсію знадобиться 35 років страхового стажу.

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Тож догляд за особою з інвалідністю І групи зараховується до стажу, якщо доглядальник:

є працездатною (не досягла пенсійного віку і не є особою з інвалідністю);

не працювала у цей період;

отримувала в органах соцзахисту допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

Нагадаємо! Це питання регулюється Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як змінюватимуться вимоги до стажу

До 2028 року зростатимуть вимоги до страхового стажу українців для виходу на пенсію. Наприклад, щоб піти на заслужений відпочинок у 60 років буде потрібно:

у 2025 році – від 32 років стажу;

у 2026 році – від 33 років стажу;

у 2027 році – від 34 років стажу;

у 2028 році – від 35 років стажу.

А для 63 років мінімуми зміняться так:

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Для виходу на пенсію у 65 років, мінімальний стаж залишиться незмінним – 15 років.