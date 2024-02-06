Чи зростуть пенсії військовослужбовців у лютому

Окреме зростання пенсій військових не очікується. Однак, збільшення виплат оборонців відбудеться згідно з плановим підвищенням.

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Зокрема індексація пенсій планується у березні. Виплати військових індексуються на загальних підставах.

Відповідно до попередніх розрахунків, цьогорічний показник індексації складає 13%.

Оскільки зростає вікова пенсія, збільшуються і інші соціальні виплати. Станом на тепер, встановлені пенсійні мінімуми для осіб, які мають інвалідність, внаслідок війни:

І група – 6 014,93 гривні;

ІІ група – 5 262,01 гривні;

ІІІ група – 5 010,64 гривні.

Від чого залежать пенсійні виплати військових

На виплати для військових впливає і встановлений прожитковий мінімум. Зараз ПФУ надає службовцям спеціальну доплату до пенсії. Ця надбавка дорівнює 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто 590,25 гривень.

Мінімальна пенсія для осіб зі статусом учасника бойових дій, з інвалідністю, яка була набута внаслідок війни така:

І група – 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

ІІ група – 525%.

ІІІ група – 360%.

Зауважте! З 1 січня прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність збільшився з 2 093 гривень до 2 361 гривні.