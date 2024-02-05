Рівень облікової ставки може знизитись
- Більшість членів Комітету очікують, що облікова ставка складе 14% на кінець року.
- Деякі учасники дискусії вважають, що вона може бути знижена до 13%.
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Члени комітету вважають, що якщо макроекономічна ситуація розвиватиметься стабільно і міжнародна фінансова допомога буде надходити регулярно, то НБУ зможе розглянути питання про зниження облікової ставки в другій половині року.
Інфляція зросте
Пом'якшення процентної політики не має завадити досягненню валютної стабільності та поверненню інфляції до цільового діапазону, а також підтримає розвиток кредитування та економічне відновлення.
Національний банк України передбачає, що інфляція в країні тимчасово зросте у 2024 році та досягне 8,6%. Цей прогноз супроводжується значними ризиками, оскільки Україна має високі витрати на обороноздатність та існує невизначеність щодо міжнародної фінансової допомоги на майбутні роки.