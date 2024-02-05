Уровень учетной ставки может снизиться
- Большинство членов Комитета ожидают, что учетная ставка составит 14% на конец года.
- Некоторые участники дискуссии считают, что она может быть снижена до 13%.
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Члены комитета считают, что если макроэкономическая ситуация будет развиваться стабильно и международная финансовая помощь будет поступать регулярно, то НБУ сможет рассмотреть вопрос о снижении учетной ставки во второй половине года.
Инфляция вырастет
Смягчение процентной политики не должно помешать достижению валютной стабильности и возвращению инфляции к целевому диапазону, а также поддержит развитие кредитования и экономическое восстановление.
Национальный банк Украины предусматривает, что инфляция в стране временно возрастет в 2024 году и достигнет 8,6%. Этот прогноз сопровождается значительными рисками, поскольку Украина имеет высокие расходы на обороноспособность, и существует неопределенность относительно международной финансовой помощи на будущие годы.