Уровень учетной ставки может снизиться

Большинство членов Комитета ожидают, что учетная ставка составит 14% на конец года.

Некоторые участники дискуссии считают, что она может быть снижена до 13%.

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Члены комитета считают, что если макроэкономическая ситуация будет развиваться стабильно и международная финансовая помощь будет поступать регулярно, то НБУ сможет рассмотреть вопрос о снижении учетной ставки во второй половине года.

Напомним, что в начале января Национальный банк решил оставить учетную ставку на уровне 15% годовых.

Инфляция вырастет

Смягчение процентной политики не должно помешать достижению валютной стабильности и возвращению инфляции к целевому диапазону, а также поддержит развитие кредитования и экономическое восстановление.

Национальный банк Украины предусматривает, что инфляция в стране временно возрастет в 2024 году и достигнет 8,6%. Этот прогноз сопровождается значительными рисками, поскольку Украина имеет высокие расходы на обороноспособность, и существует неопределенность относительно международной финансовой помощи на будущие годы.

К слову! Несколько членов Комитета по монетарной политике выразили мнение, что после середины года Национальный банк Украины сможет более точно оценить, насколько реалистичны основные предположения, что учтены в прогнозе на 2024 – 2026 годы. Они планируют учитывать этот анализ в своих будущих решениях относительно учетной ставки, действуя предусмотрительно.