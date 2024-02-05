Чому змінився курс

У першій половині січня долар почав знижуватися. При цьому, заступник голови НБУ Юрій Гелетій повідомляє, що на початку року валютні інтервенції залишаються доволі значними.

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У порівнянні з грудневими показниками, січневі валютні інтервенції знизились. Спочатку вони сягнули 150 мільйонів доларів, однак у кінці січня вони зменшились до 80 мільйонів доларів.

Відповідно, ці зміни вплинули і на курс. З початку року покращився баланс між попитом та пропозицією, показник зміцнення склав 1,2%.

Що вплине на курс

Голова НБУ Андрій Пишний, своєю чергою, наголосив на тому, що у базовому сценарії оновленого макропрогнозу Нацбанку йдеться про тенденцію зниження безпекових ризиків з 2025 року. Паралельно з цим регулятор, планує стимулювати забезпечення зовнішнього фінансування з боку міжнародних партнерів.

Андрій Пишний Голова Національного банку України Україна прожила вже місяць в умовах порушення ритмічності міжнародної допомоги завдяки сформованим внутрішнім ресурсам. Нам вдалося втримати ситуацію під контролем та уникнути емісійного фінансування бюджету. Водночас, доки війна триватиме, зберігатиметься потреба в міжнародній допомозі.

Також Пишний наголосив на важливості реінтеграції деокупованих територій. Він вважає, що українські банки мають прикласти максимум зусиль для забезпечення цих земель фінансовими установами та спеціальними сервісами.