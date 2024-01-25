Коли відбудеться індексація у 2024 році

Розпочати індексацію ПФУ планує з 1 березня. Міністерка Оксана Жолнович у ефірі телемарафону уточнила, що розрахунки підвищень будуть уточнюватися в середині лютого, коли стануть відомі усі необхідні дані, передає 24 Канал.

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Оксана Жолнович міністр соціальної політики Тобто відповідні органи статистики мають показати інфляцію за 2023 рік, це буде відомо ближче до середини лютого, це 50% цього показника береться Також 50% показника середньої заробітної плати за 36 календарних місяців минулих.

Жолнович уточнює, що при прорахунках індексації використовується показник інфляції за минулий рік. Однак, чітко назвати ці значення зможуть пізніше

Зверніть увагу! Раніше заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак робила прогноз, що індексація у березні матиме показник 13%.

Якою була індексація у 2023 році

1 березня 2023 року відбулася масштабна індексація пенсійних виплат. Тоді пенсія громадян зросла на щонайменше 100 гривень.

Середній показник підвищення виплат під час торішнього перерахунку склав 579,1 гривні. Загалом пенсії українців за пів року зросли на орієнтовно 14,9%.