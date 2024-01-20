Коли чекати виплат
Перерахунок пенсій здійснюють відповідно положень закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Про розміри перерахунку пенсій розповіла в ефірі телемарафону розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, передає 24 Канал.
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На 2024 рік у нас передбачається індексація. Точний розмір буде розраховано виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого.
За її словами, ця індексація допоможе пенсіонерам захистити свої доходи від негативного впливу інфляції.
Індексація у березні
Раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович повідомляла, що уряд України може скасувати заплановану індексацію пенсій, заплановану на 1 березня, у разі затримки фінансової допомоги Заходу. Однак базова пенсія залишиться на попередньому рівні.
Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що пенсії та зарплати для вчителів і медичних працівників в Україні будуть виплачені вчасно, і індексація пенсій у березні відбудеться відповідно до законодавства.
Що таке індексація
Індексація — встановлений актами законодавства України механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг.