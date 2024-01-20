Когда ждать выплат

Перерасчет пенсий осуществляют в соответствии с положениями закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". О размерах перерасчета пенсий рассказала в эфире телемарафона рассказала первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак, передает 24 Канал.

Читайте также Пенсии вырастут меньше, чем ожидалось: какой будет новая индексация

Дарья Марчак Заместитель Министра социальной политики Украины На 2024 год у нас предполагается индексация. Точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, которые мы увидим на середину февраля.

По ее словам, эта индексация поможет пенсионерам оградить свои доходы от негативного влияния инфляции.

Заметьте! С 1 марта 2023 года перечислено 10,5 миллиона пенсий, а средний размер повышения составил – 579,10 гривен. В итоге средний размер пенсии за полгода вырос на 688,85 гривны или на 14,9% до 5311,44 гривны.

Индексация в марте

Ранее министерша социальной политики Оксана Жолнович сообщала, что правительство Украины может упразднить запланированную индексацию пенсий, запланированную на 1 марта, в случае задержки финансовой помощи Западу. Однако базовая пенсия останется на прежнем уровне.

В то же время, премьер-министр Украины Денис Шмигаль подтвердил, что пенсии и зарплаты для учителей и медицинских работников в Украине будут выплачены вовремя, и индексация пенсий в марте состоится в соответствии с законодательством.