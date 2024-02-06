Вырастут ли тарифы на воду в этом году
Пока об официальном росте стоимости тарифов для потребителей речь не идет. Однако, такая вероятность все же существует. На это влияет увеличение расходов предприятий, в частности на электроэнергию.
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Во время заседания НКРЭКУ 30 января прозвучали предложения относительно роста оптовой стоимости водоснабжения. В частности, с 1 апреля могут быть приняты следующие изменения:
- "Львовводоканал" – 8,11 гривны за кубометр;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 8,11 гривны за кубометр;
- "Черновцыводоканал" – 9,06 гривны за кубометр;
- "Дрогобычводоканал" – 12,95 гривны за кубометр.
А вот уже с 1 июля ситуация может измениться так:
- "Львовводоканал" – 9,02 гривны за кубометр;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 9,02 гривны за кубометр;
- "Черновцыводоканал" – 10,6 гривны за кубометр;
- "Дрогобычводоканал" – 15,64 гривны за кубометр.
Для кого еще увеличатся тарифы
Вероятно произойдет и рост стоимости водоснабжения для некоторых потребителей. Стоимость этого тарифа за 1 кубометр воды без НДС в апреле может увеличиться так:
- "Львовводоканал" – 2,64 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 3,71 гривны;
- "Тернопольводоканал" – 11,57 гривны;
- "Дрогобычводоканал" – 3,64 гривны.
А вот уже в июле цена водоснабжения за 1 кубометр станет такой:
- "Львовводоканал" – 2,74 гривны;
- "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 4,35 гривны;
- "Тернопольводоканал" – 13,19 гривны;
- "Дрогобычводоканал" – 4,75 гривны.