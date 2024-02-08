Ще більше газу

Обидві свердловини пробурені на нових газових родовищах. Загалом, у 2024 році "Нафтогаз" планує продовжувати збільшувати обсяги видобутку газу.

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Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що ця зима стане першою для України, коли потребу в енергії вдасться повністю забезпечити власним паливом.

Олексій Чернишов Голова НАК "Нафтогаз України" Ми збільшили видобуток газу у 2023 році, і це неймовірне досягнення в умовах війни. У 2024 році ми продовжимо цю тенденцію, адже збільшення українського видобутку є дуже важливим для зміцнення енергетичної незалежності та стійкості країни. Я вдячний всім співробітникам Укргазвидобування за внесок кожного з вас у цей результат, за вашу самовідданість та кропітку роботу.

Він також поділився планами про "збереження 7%-ного річного зростання видобутку газу" і поставив за мету досягнути обсягу в 14 мільярдів кубометрів газу у 2024 році лише за рахунок "Нафтогазу", підкресливши значення збільшення обсягів видобутку також і серед приватних компаній.

Нові свердловини

Упродовж 2023 року було запущено 86 нових свердловин, 24 з яких мають початковий дебіт понад 100 тисяч кубометрів.

У листопаді компанії Групи Нафтогаз ввели в дію три свердловини для видобутку газу. Дві з них цілком нові, а третя була відновлена після 35-річного періоду закриття. Фахівці зробили капітальний ремонт цієї останньої свердловини та розпочали видобуток газу.

А у грудні компанія запустила одразу дві високодебітні свердловини на одному родовищі.

Цікаво! Перша свердловина була пробурена ще у 1975 році, але з часом перейшла до бездіючого фонду через технічні ускладнення. Фахівці та фахівчині Укргазвидобування провели аналіз стану свердловини, стану розробки цієї ділянки родовища та побачили перспективи відновлення свердловини.

У 2022 році, компанія Укргазвидобування успішно запустила 47 нових свердловин для видобутку газу.