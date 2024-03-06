Украина не хочет поставлять российский газ в ЕС
В Министерстве энергетики считают, что Украина имеет право полностью отказаться от транзита российского газа через свою территорию в страны Европейского Союза.
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Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он также рассказал о готовности остановить транзит российского газа в ЕС.
Мы готовы это остановить. Если кто-то сказал, что это критический вопрос для выживания зимой, что это вопрос надежности поставок, это одна ситуация. Но я не вижу такой ситуации.
При этом, до войны российский гигант "Газпром" экспортировал около 177 миллиардов кубометров газа в год по нескольким трубопроводам на ключевые рынки Европы и Турции. Тогда потеря украинского транзитного маршрута имела бы незначительное влияние.
А поскольку сейчас большинство других маршрутов перекрыты, то поставки через Украину составляли почти 30% регионального экспорта "Газпрома" и примерно половину всех потоков в европейские страны.
Как ЕС обойтись без российского газа
Вместо того чтобы покупать российский газ, Галущенко предложил европейским государствам хранить топливо в украинских газовых хранилищах.
Я думаю, это справедливо. Не говорите, что мы не можем жить без российского газа,
– добавил министр.
По словам чиновника, Украина может хранить 15 миллиардов кубометров газа. В то время как транзит газа из России через Украину в 2023 году составил 14 миллиардов кубических метров.
Как доходы России от продажи нефти и газа выросли на 80%
Однако несмотря на санкции Запада, доходы России от продажи нефти и газа в феврале 2024 года составили – 945,6 миллиарда рублей, то есть около 10,4 миллиарда долларов.
При этом, нефтяной и газовый секторы России являются ключевым источником поступлений в государственную казну, которая находится под давлением растущих военных расходов.