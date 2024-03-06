Теневой флот России

По информации Lloyd's List Intelligence и Vortexa, из более 300 танкеров, за загрузкой которых в российских портах следили в прошлом месяце, только 39% имели покрытие P&I с Международной группой из 12 клубов.

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Морское страхование в International Group используют как промежуточный показатель соблюдения танкерами установленных цен G7 на экспорт российской нефти.

Напомним! Их ввели еще 14 месяцев назад, чтобы ограничить доходы Кремля и предотвратить ценовые шоки.

Страхование около 61% танкеров, которые в феврале заходили в Россию, было неизвестным. К тому же количество танкеров, которые соответствуют требованиям цоколя, постоянно уменьшалось в течение последних пяти месяцев.

Так произошло из-за ограничительных мер США, ЕС и Великобритании, которые призваны забрать у России возможность обходить санкции.

Обратите внимание! С ноября прошлого года более 100 танкеров, заходивших в Россию, были охвачены зарегистрированными судовладельцами, операторами и менеджерами судов.