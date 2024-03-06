Тіньовий флот Росії
За інформацією Lloyd's List Intelligence і Vortexa, із понад 300 танкерів, за завантаженням яких у російських портах стежили минулого місяця, лише 39% мали покриття P&I з Міжнародною групою з 12 клубів.
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Морське страхування в International Group використовують як проміжний показник дотримання танкерами встановлених цін G7 на експорт російської нафти.
Страхування близько 61% танкерів, які у лютому заходили в Росію, було невідомим. До того ж кількість танкерів, які відповідають вимогам цоколю, постійно зменшувалася протягом останніх п’яти місяців.
Так сталося через обмежувальні заходи США, ЄС та Великої Британії, які покликані забрати у Росії можливість обходити санкції.
Зверніть увагу! З листопада минулого року понад 100 танкерів, що заходили в Росію, були охоплені зареєстрованими судновласниками, операторами і менеджерами суден.