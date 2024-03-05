ЄС скоротив імпорт російського газу

Єврокомісар Кадрі Сімсон під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС з питань енергетики повідомила, що ЄС скоротив імпорт блакитного палива з Росії майже на 75%.

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Європа сьогодні є стабільною, програма RePowerEU протягом двох років принесла свої результати. Торік на російський газ припадали 15% загального обсягу від імпорту газу, у порівнянні із 24% у 2022 році та 45% за рік до початку війни. Імпорт газу з Росії до ЄС зменшився на 71% з 2021 року,

– сказала вона.

За її словами, вартість на газ суттєво впала та перебуває на відносно стабільному рівні. Наприклад минулого тижня ціни становили 25 євро за мегават-годину.

Також вона заявила, що опалювальний сезон завершується із заповненням газових сховищ на 62%. До початку нового циклу закачування газу цей показник становитиме 45 – 55%. ЄС покладається на низку надійних постачальників, серед яких лідирують Норвегія і США.

Ми обговорили також важливість зменшення попиту на газ. Міністри дійшли згоди навколо рекомендацій Єврокомісії продовжити практику скорочення споживання газу на 15% протягом наступного року. На цей час заходи економії дозволили заощадити до 18% від рівня споживання у 2022 році,

– додала вона.

Кадрі Сімсон сказала, що країни ЄС й надалі продовжать рухатися у вказаному напрямі без зобов’язальних законодавчих норм, на добровільній основі.