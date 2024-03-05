У США продовжили санкції

Продовження стосується наступних санкцій:

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від 21 лютого 2022 року, вересня 2018 року – запроваджені адміністрацією експрезидента Дональда Трампа

березневі та грудневі обмеження 2014 року – введених адміністрацією 44-го президента США Барака Обами у зв'язку з анексією Криму.

Зверніть увагу! У квітні 2023 року Байден вже продовжував санкційний режим до 2024 року.

Санкції проти Росії від США

23 лютого у США запровадили санкції проти понад 500 фізичних та юридичних осіб з Росії та третіх країн, які були включені до SDN-list Мінфіну США.

Також під обмеження потрапили такі банки та кредитні організації:

"Авангард";

"Міжнародний фінансовий клуб";

Морський банк;

"Ростфінанс";

Челіндбанк;

Модульбанк;

Датабанк.

Зауважте! Потрапляння до списку SDN передбачає блокування всього майна осіб, що знаходиться в США, а також організацій, в яких їм прямо чи опосередковано належить 50% і більше.