Контракт не будуть продовжувати

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, контракт із Росією щодо транзиту газу не буде продовжено. Така позиція України є принциповою.

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Водночас голова уряду заявив, що на сьогодні обговорюються потреби Євросоюзу щодо транзиту після завершення контракту. На разі Європа поки не прийняла рішення стосовно цього.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ми розуміємо як забезпечити всіх споживачів в Україні газом зараз і в наступні роки. Зокрема, продовжуємо збільшення видобутку блакитного палива в Україні. Лише минулого року "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин.

Нагадуємо! Нещодавно в "Нафтогаз" заявили, що Україна цьогоріч вперше пройшла опалювальний сезон лише на видобутку власного газу. У 2023 році вдалося видобути понад 1 мільярд кубометрів природного газу.

Денис Шмигаль додав, що видобуток в країні продовжує зростати. І саме це завдання є одним із найголовніших для енергетичної незалежності.

Баталії з газовим транзитом

На сьогодні Україна – чи не єдина артерія, яка постачає газ у центральну Європу. Про це ще раніше говорив 24 Каналу економіст Олег Пендзин.

Наразі "Північний потік" не працює, а газогін, який йшов через Білорусь на Польщу, повністю перекритий. Відтак залишається лише газотранспортна система України та "Південний потік" через Туреччину.

За договором, який був підписаний ще у далекому 2019 році, щорічний об'єм транспортування газу через Україну мав скласти 40 мільярдів кубометрів впродовж 2021 – 2024 років.

У 2024 році дія контракту стосовно транспортування російського газу у Європу через Україну завершилася. Відтак Україна ще у січні заявила, що не хоче продовжувати цю угоду.

Цікаво, що була пропозиція щодо створення європейського хабу на території України. Відповідно до нього, газ продовжували б качати після 2024 року, але контракт з "Газпромом" мав би підписувати консорціум (тимчасове статутне об'єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети – 24 Канал).

Як пишуть Reuters, Європа може відмовитися від російського газу й залучити альтернативних постачальників.

Звичайно, що припинення транзитної угоди може призвести до невеликого зростання європейських цін на газ, кажуть аналітики. Втім це не поставить під загрозу загальну енергетичну безпеку Європи.

Зауважте! Через те, що у березні 2022 року Україна синхронізувалася з європейською енергосистемою, деякі сусідні країни, як-от Молдова, відчула ефект російських атак на українську енергосистему взимку 2023 року. Відтак з повною блокадою транзиту російського газу окупована частина Лівобережжя Республіки Молдова (Придністровʼя – 24 Канал) може залишитися без світла взагалі.