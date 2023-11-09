24 Канал поспілкувався з аналітиком з енергетики в НО Watchdog і членом наглядової ради АТ "Молдовагаз" Сергієм Тофілатом, щоб дізнатися, чи можливі знову екстрені вимкнення світла в Кишиневі через пошкодження української енергосистеми та дефіцит енергопотужності, і чи має Молдова енергетичну залежність від Росії.

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Аварійні відключення світла в Молдові: чи може сценарій минулої зими повторитися

Аналітик зазначає, що ефект від масованих атак і того, що постраждала енергосистема України, відчула тільки Молдова. Ба більше, у майбутньому ситуація може повторитися, коли перекриють подачу російського газу безоплатно в Придністровський регіон.

Що сталося в жовтні – листопаді минулого року? Чому у нас були в Молдові відключення? Тоді "Газпром" в односторонньому порядку скоротив обсяг подачі газу. І той обсяг, який вони постачають, 5,7 мільйона кубометрів на добу, його не вистачає для обох берегів Дністра. Тобто для Правобережжя, для Республіки Молдова, яка підконтрольна конституційній владі, – цей обсяг достатній, але якщо його ділити з Лівобережжям (Придністров'ям – 24 Канал) – цього не вистачало,

– пояснює Тофілат.

Він так само додає, що відповідно, Молдова скоротила обсяг газу, який постачався на Лівобережжя. І Молдовська ДРЕС скоротила вироблення електроенергії.

"Тому, коли путінська армія бомбила українську енергосистему, виникав дефіцит, і Молдовська ДРЕС не могла його покрити. І тому в аварійному режимі відключали світло, відключали лінії перетікання з Євросоюзом, щоб не створювати там проблеми. І відповідно, відключення були для того, щоб стабілізувати обсяг споживання з обсягом вироблення", – розповідає він.

Чому в Молдові не було електрики, коли українська енергосистема зазнавала ракетних атак Оскільки йде бомбардування, деякі потужності відключаються і падає вироблення. Щоб утримати працездатність системи, має скоротитися і споживання.

Вони завжди мають бути рівними. І після бомбардування, вже поступово потужності відновлюються, і відновлюється синхронізація з європейськими мережами, і відповідно, перетікання. І тоді вже за кілька годин світло вмикається назад.

Тобто, під час бомбардування, лінії відключаються, які з'єднують нашу й українську енергосистему з європейською. Тобто ми знову залишаємося як острів, виходить.

Тарифи на електроенергію в Молдові істотно зросли

Під час розмови з 24 Каналом Сергій Тофілат також наголосив, що через зміну імпортера електричної енергії в Молдові суттєво зросли тарифи. Приблизно у понад два рази, якщо порівнювати з довоєнною ситуацією.

Цікаво! У Молдові, як і в Україні, населення може оформити так звані субсидії, коли залежно від доходів сім'ї, доходів споживача, держава компенсує частину сплачених тарифів. Розмір компенсації залежить від доходів сім'ї: у кого доходи маленькі, тим компенсують 50, 70, 80% від рахунків.

До початку війни, до початку путінської аДРЕСії у Молдови було всього два джерела, звідки ми могли брати електроенергію. Усередині країни вироблялося в середньому близько 20% споживання, інші 80% Молдова мала імпортувати. Один ринок був український, а іншим постачальником залишалася Молдовська ДРЕС на території Лівобережжя,

– пояснює він.

Після синхронізації з європейською енергосистемою у Молдови з'явилася можливість закуповувати електрику в Румунії, але ціна була вищою, близько 90 євро за мегават.

"Ми досить багато закуповували в листопаді минулого року, коли "Газпром" скоротив подачу газу і виник дефіцит. Молдовська ДРЕС не виробляла електрику для Молдови. І ми весь дефіцит покривали з Румунії, але тоді тарифи зросли приблизно втричі. Це було боляче, але це був короткостроковий період, десь місяць – півтора", – розповідає аналітик.

Чи готується Молдова до можливих відключень електроенергії

Глава "Укренерго" заявив, що Україна засвоїла урок минулої зими та посилила інженерний захист усіх видів енергооб'єктів магістрального рівня. Водночас Володимир Кудрицький зазначає, що в енергосистемі можуть виникнути проблеми, пов'язані з масованими обстрілами.

Тому під час розмови ми поцікавилися, чи готується якось влада Молдови до можливих відключень електроенергії, і чи є в неї якісь напрацьовані сценарії.

Питання досить складне і комплексне. Тому що основна генерувальна потужність, Молдовська ДРЕС, розташована на території Лівобережжя. Кишинівська влада не контролює те, що там відбувається. Але це тимчасово, тому що Придністровський регіон виживає лише завдяки умовно безплатному російському газу, який туди поставляється. І весь борг перекладається на "Молдовагаз". Для нас проблематично зараз, припустимо, відключити цей газ, оскільки там, на Лівобережжі, трапиться гуманітарна криза,

– пояснює аналітик Сергій Тофілат.

Він звертає увагу і на той момент, що в Придністров'ї Пенсійний фонд і практично вся економіка тримається на безкоштовному газі від "Газпрому".

"У Молдови немає зараз фінансової можливості підтримувати ще 300 тисяч громадян, які проживають на Лівобережжі. Для цього потрібен час, для цього потрібно розробити, грубо кажучи, план з реінтеграції. Тому що якщо закінчиться подача цього безкоштовного газу в Придністров'я, їхня так звана незалежність відключиться за несплату", – розповідає Тофілат.

Тому нам треба розрахувати, скільки грошей потрібно для видачі компенсації, тому що там тарифи зростуть і на газ, і на електрику в 10 – 20 разів,

– підкреслює він.

Також член наглядової ради АТ "Молдовагаз" зазначає, що для Молдови зараз дуже важливо розробити план реінтеграції. "Тому що ми прекрасно розуміємо, ми усвідомлюємо, що цей умовно безоплатний газ, який постачає в Придністров'я Кремль через "Газпром", ця схема закінчиться. Мова навіть не йде, буде це чи не буде. Йдеться скоріше, коли це станеться", – резюмує Тофілат.

Договір про транзит між "Нафтогазом" і "Газпромом" продовжено не буде

У 2024 році закінчується п'ятирічний договір про транзит газу між "Газпромом" і "Нафтогазом". Міністр енергетики Герман Галущенко раніше в інтерв'ю Financial Times зазначив, що не може уявити собі, як цей договір може бути продовжений. Саме через це Україна готує систему до скорочення поставок. Без українського транзитного маршруту єдиним трубопроводом з Росії, який і далі доставлятиме газ до Європи, стане Турецький потік. Ним російський газ надходить до південно-східних країн континенту – сукупно близько 3% загального газового імпорту в Європі,

– зазначив Галущенко. Примітно, чинний контракт передбачає, що "Газпром" має прокачувати через Україну 40 мільярдів кубометрів газу на рік, виплачуючи за це по 7 мільярдів доларів. Але фактично Росія прокачує лише 12 мільярдів кубометрів на рік, не доплачуючи за використання труби. Читайте також Чому Україна й досі транзитує російський газ попри війну

Чому "Молдовагаз" хоче судитися з "Газпромом"

Кілька тижнів тому уряд Молдови опублікував доповідь, аудиту так званого газового боргу Правобережжя, що засвідчив, що у молдовської сторони боргу перед "Газпромом" немає взагалі, як заявляє той.

Довідка: "Газпром" постачає газ за договором із "Молдовогаз", як для Правобережжя, так і для Придністровського регіону. Оскільки Придністровський регіон не платить взагалі за газ, у "Молдовагаз" накопичується борг. Загальний газовий борг "Молдовагаз", на думку Сергія Тофілата, перевищує 10 мільярдів доларів. У той час як активи менш як 700 мільйонів доларів. "Тобто "Газпром" знає, повністю впевнений, і давно це знає, що ніколи цей борг не повернуть. Ніяк. Тобто у них немає економічної якоїсь складової постачати сюди газ. У них суто політична складова", – пояснює він.

Поділ доходів за транзит

До 2019 року "Газпром" транзитував через Молдову близько 20 мільярдів кубометрів на рік для балканських країн. Тариф на транзит, який "Газпром" оплачував, був 3 долари на 100 квадратних метрів довжини газопроводу. Щорічно виходило 55 – 60 мільйонів доларів, як доходи за транзит газу.

Цей дохід ділився між правим і лівим берегом. Між Молдовою і Придністровським регіоном. У цивілізованих країнах дохід ділиться пропорційно довжині газопроводів. У нас 72% газопроводу, на території Придністровського регіону 28%. А доходи ділилися 50 на 50. По-братськи,

– розповідає Тофілат.

Відповідно у Молдови є претензії, оскільки з 2000 року вона втратила близько 250 мільйонів доларів. Аналітик зазначає, що таким чином боргу не існує, а у Молдови є можливість пред'явити зустрічні позови "Газпрому".

Він так само розповів, що наразі, ґрунтуючись на результатах аудиту, уряд Молдови висунув пропозицію "Газпрому", що з вище згаданих 709 мільйонів доларів вони пропонують погасити 8,6 мільйона, і всі сторони відмовляються від взаємних претензій.

На цей момент офіційної реакції від "Газпрому" ще не було, але в разі негативної реакції "Молдовагаз" планує оскаржувати справу в суді.

Тут є юридичні тонкощі, тому що, припустимо, у справі "Нафтогаз" проти "Газпрому", коли "Нафтогаз" виграв майже 3 мільярди доларів і "Газпром" заплатив, там у договорі прописано, що судові розгляди будуть в арбітражі в Стокгольмі. Якщо відкрити договір "Молдовагаз" із "Газпромом", там ми судимося в Московському арбітражі. Шанси отримати адекватне рішення дорівнюють нулю,

– ділиться Тофілат.

Тому член наглядової ради АТ "Молдовагаз" вважає, що потрібно виходити з інших міркувань і Молдова повинна піти шляхом позовних претензій як акціонер "Молдовагаз". Молдавська сторона, як акціонер "Молдовагаз" пред'являє претензії "Газпрому" як мажоритарному акціонеру, яким чином підприємством керували. І тоді судовий процес відбуватиметься в молдовських судах.

Нагадаємо! У грудні 2019 року "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу. Ця сума – це невиплачена раніше частина присудженої компенсації (2,56 мільярда доларів) + відсотки, що накопичилися з дати оголошення рішення Стокгольмського арбітражу від 28 лютого 2018 року. Детальніше про це, раніше розповідали тут.

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