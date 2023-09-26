Чи готова енергосистема України до зими

Голова "Укренерго" розповів у телемарафоні, що зараз завершується підготовка до зими, передає 24 Канал.

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Володимир Кудрицький Голова "Укренерго" Якщо говорити про мережу "Укренерго", то ми вже сьогодні готові транспортувати зимові обсяги електроенергії. Наразі обмежень ні по мережі, ні по виробництву електроенергії немає.

Наразі триває активний етап ремонту системи генерації. За його словами, Україна засвоїла урок минулої зими та посилила інженерний захист всіх видів енергооб'єктів магістрального рівня.

Також ми маємо хороший досвід протидії масованим атакам, знаємо, як втримати систему. Наші героїчні сили ППО також демонструють дуже високі результати … Тому думаю, що зиму точно пройдемо. Можуть бути складності, пов’язані з обстрілами, але енергосистема не розвалиться, енергосистема буде працювати. Впораємося,

– підсумував він.

На його думку, українці мають досвід з минулої зими, тому росіянам навряд чи вдасться нас здивувати.

Що треба, щоб пережити зиму без відключень

У ДТЕК повідомили, що спокійну зиму для українців може забезпечити лише відсутність обстрілів з боку Росії.

Дмитро Сахарук Виконавчий директор ДТЕК Якщо зараз вивести за дужки ракетні чи дронові обстріли, то в принципі ми маємо пройти зиму нормально. Без таких глобальних викликів, які були минулої зими. Але якщо ввести сюди обстріли, то тут виникають питання. Тому що не ясно яким чином все це буде відбуватися.

Він вважає, що головним каталізатором успіху буде ефективність ППО, яке збиває ворожі дрони.

Тому що, на жаль, станції, трансформаторні підстанції вони не призначені до того, щоб витримати удари ракет та дронів. Тому тут, скажімо так, на стороні ППО завдання збивати по максимуму все, що буде летіти на наші енергетичні об'єкти. Тому що можна банально не зберегти все те, що ми зробили як енергетики протягом останніх 6 місяців,

– пояснив він.

Нагадаємо! Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповідав, що зимові удари Росії по нашій енергосистемі не будуть несподіванкою.