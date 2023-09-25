Україна вперше проживе зиму на власному газі
Олексій Чернишов розповів, що розрахунки "Нафтогазу" підтверджують можливість комфортно прожити зиму для українців на власному газі.
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Хочу нагадати, що ми збільшуємо обсяги газу власного видобутку, ці показники зростають. У 2023 році "Нафтогаз" пробурив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд наступного року. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість.
Він зазначив, що українцям вдасться пережити зиму без збільшення тарифів на газ та дефіциту.
Ми абсолютно впевнено дивимося в майбутню зиму. Газу в нас достатньо, тарифи стабільні. Відтак, прошу всіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи й поставитися відповідально до цього типу енергії. Тому що це український видобуток, наше з вами спільне досягнення,
– додав він.
Чи зміняться ціни на газ для населення
Ціни на газ залишаться на тому ж рівні, що і зараз, розповів Чернишов.
Хочу усіх заспокоїти: ціна на газ для таких споживачів, як домогосподарства, залишиться стабільною – це 7,96 гривні, тобто та, яка була і минулого року. Також у нас діють спеціальні умови постачання газу для підприємств теплокомуненерго,
– пояснив голова "Нафтогазу".
Уряд продовжив дію покладання спеціальних обов'язків, прийнявши постанову.
Таким чином, газ для підприємств ТКЕ буде постачатися за ціною 7,42 гривні за кубометр,
– додав він.
До слова, ціни у інших постачальників теж не змінюватимуться.