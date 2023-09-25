Україна вперше проживе зиму на власному газі

Олексій Чернишов розповів, що розрахунки "Нафтогазу" підтверджують можливість комфортно прожити зиму для українців на власному газі.

Читайте також Тарифи на 2024 рік: чи зростуть ціни на газ для населення

Олексій Чернишов Голова НАК "Нафтогаз України" Хочу нагадати, що ми збільшуємо обсяги газу власного видобутку, ці показники зростають. У 2023 році "Нафтогаз" пробурив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд наступного року. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують таку можливість.

Він зазначив, що українцям вдасться пережити зиму без збільшення тарифів на газ та дефіциту.

Ми абсолютно впевнено дивимося в майбутню зиму. Газу в нас достатньо, тарифи стабільні. Відтак, прошу всіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи й поставитися відповідально до цього типу енергії. Тому що це український видобуток, наше з вами спільне досягнення,

– додав він.

Нагадаємо! У 2023 році АТ "Укргазвидобування" поставило за мету збільшити видобуток природного газу на 1 мільярда кубометрів – до 13,5 мільярдів кубометрів.

Чи зміняться ціни на газ для населення

Ціни на газ залишаться на тому ж рівні, що і зараз, розповів Чернишов.

Хочу усіх заспокоїти: ціна на газ для таких споживачів, як домогосподарства, залишиться стабільною – це 7,96 гривні, тобто та, яка була і минулого року. Також у нас діють спеціальні умови постачання газу для підприємств теплокомуненерго,

– пояснив голова "Нафтогазу".

Уряд продовжив дію покладання спеціальних обов'язків, прийнявши постанову.

Таким чином, газ для підприємств ТКЕ буде постачатися за ціною 7,42 гривні за кубометр,

– додав він.

До слова, ціни у інших постачальників теж не змінюватимуться.