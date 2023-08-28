Чи зміняться ціни на газ для населення
За словами голови "Нафтогазу" Олексія Чернишова, ціни на газ для населення залишаться на рівні 7,96 гривні за кубометр.
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Хочу усіх заспокоїти: ціна на газ для таких споживачів, як домогосподарства, залишиться стабільною – це 7,96 гривні, тобто та, яка була і минулого року. Також у нас діють спеціальні умови постачання газу для підприємств теплокомуненерго.
Таким чином, газ для підприємств ТКЕ буде постачатися за ціною 7,42 гривні за кубометр,
– додав він.
Тобто протягом найближчого часу компанія не планує підвищувати ціни на газ для населення. До слова, ціни у інших постачальників можна дізнатися у табличці.
До якого числа варто подавати показники газу
Показники лічильників газу варто подавати з 1 по 5 число кожного місяця. Також не варто забувати, що до вартості спожитого ресурсу автоматично додається фіксована ціна за його транспортування.
Подати показники можна у наступні способи:
- передавати свідчення оператору ГРМ (облгазу);
- на сайті або у чат-боті облгазу;
- зателефонувавши в контакт-центр облгазу.