Чи зміняться ціни на газ для населення

За словами голови "Нафтогазу" Олексія Чернишова, ціни на газ для населення залишаться на рівні 7,96 гривні за кубометр.

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Олексій Чернишов Голова "Нафтогазу" Хочу усіх заспокоїти: ціна на газ для таких споживачів, як домогосподарства, залишиться стабільною – це 7,96 гривні, тобто та, яка була і минулого року. Також у нас діють спеціальні умови постачання газу для підприємств теплокомуненерго.

Нагадаємо! Уряд продовжив дію покладання спеціальних обов'язків, прийнявши постанову.

Таким чином, газ для підприємств ТКЕ буде постачатися за ціною 7,42 гривні за кубометр,

– додав він.

Тобто протягом найближчого часу компанія не планує підвищувати ціни на газ для населення. До слова, ціни у інших постачальників можна дізнатися у табличці.

До якого числа варто подавати показники газу

Показники лічильників газу варто подавати з 1 по 5 число кожного місяця. Також не варто забувати, що до вартості спожитого ресурсу автоматично додається фіксована ціна за його транспортування.

Подати показники можна у наступні способи: