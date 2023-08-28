Коли подавати показники лічильників на воду
Дані з лічильника споживання води потрібно надавати щомісяця до 28 числа. Зробити це можна наступними способами:
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- в особистому кабінеті;
- на сайті;
- за допомогою Viber-бота або Telegram-бота у додатку;
- телефоном контакт-центру (044) 202-0202;
- у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за телефоном 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);
- записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.
До якого числа треба відзвітувати за електроенергію
Показники з лічильника електроенергії варто надавати до 4 числа кожного місяця. Є декілька способів це зробити:
- через особистий кабінет ОСР;
- зателефонувати до кол-центру ОСР;
- через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- іншим способом, передбаченим ОСР.
Як подати показники газу
За споживання газу варто подавати показники з 1 по 5 число місяця. Проте не варто забувати, що українці платять ще й за транспортування ресурсу фіксовану ціну, тому вона нараховується автоматично.
Дані з лічильника можна подати так:
- передавати свідчення оператору ГРМ (облгазу);
- на сайті або у чат-боті облгазу;
- зателефонувавши в контакт-центр облгазу.