Які ще існують тарифи окрім основного

У червні для українців встановили єдиний тариф на електроенергію – 2,64 гривні за кіловат-годину. Проте нічні кіловати з урахуванням підвищення досі коштують дешевше – 1,32 гривні за кіловат-годину.

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Зауважте! Нічний тариф – це спеціальна пропозиція, що діє в години мінімального навантаження в енергосистемі (23:00 – 07:00). Проте платити за ним можуть лише ті, хто мають двозонні лічильники, які фіксують окремо показники вдень і вночі.

Також існує ще тризонний тариф, але він буде вигідним для тих, хто використовує понад 500 кіловат-годин на місяць. Він виглядає наступним чином:

8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 3,96 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);

7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф);

23:00 – 7:00 – 1,06 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).

Як перейти на двозонний тариф

Щоб перейти на двозонний тариф потрібно виконати наступний алгоритм дій:

звернутися до офісу оператора мереж, взявши з собою паспорт, ІПН та договір на користування електроенергією;

подати заяву про перехід на багатотарифний облік;

сплатити встановлення багатотарифного лічильника;

отримати список дозволених моделей;

купити лічильник (самостійно або у свого оператора);

отримати акт вхідного контролю пристрою обліку.

Далі потрібно провести параметризацію лічильника та замінити його. Після цього ви зможете економити на електроенергії, використовуючи нічний тариф.

Зверніть увагу! Розпломбуванням лічильників з отриманням акта зняття пломб та встановленням нового приладу здійснюється представником оператора.

Декілька порад для економії

Особливо вигідним нічний тариф буде для приватних домогосподарств, які користуються теплою підлогою, зовнішнім світлом та нічним поливом, адже ці процеси можна перемістити на нічний режим, що не тільки зекономить гроші, а й розвантажить систему.

У квартирах більшість сучасної техніки має функцію відкладеного запуску, тому скориставшись нею, можна запланувати своє прання або готування на час після 23 години.

Бойлер можна вмикати на усю ніч аби зранку і протягом дня була гаряча вода, але за половину ціни від спожитої електроенергії.