Какие еще существуют тарифы кроме основного
В июне для украинцев установили единый тариф на электроэнергию 2,64 гривны за киловатт-час. Однако ночные киловаты с учетом повышения до сих пор стоят дешевле – 1,32 гривны за киловатт-час.
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Также существует еще трехзонный тариф, но он будет выгоден тем, кто использует более 500 киловатт-часов в месяц. Он выглядит следующим образом:
- 8:00 - 11:00 / 20:00 - 22:00 - 3,96 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа);
- 7:00 - 8:00 / 11:00 - 20:00 - 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф);
- 23:00 – 7:00 – 1,06 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).
Как перейти на двухзонный тариф
Чтобы перейти на двухзонный тариф, нужно выполнить следующий алгоритм действий:
- обратиться в офис оператора сетей, взяв с собой паспорт, ИНН и договор на пользование электроэнергией;
- подать заявление о переходе на многотарифный учет;
- оплатить установку многотарифного счетчика;
- получить список разрешенных моделей;
- купить счетчик (самостоятельно или у своего оператора);
- получить акт входного контроля устройства учета
Далее следует провести параметризацию счетчика и заменить его. После этого вы можете экономить на электроэнергии, используя ночной тариф.
Несколько советов для экономии
Особенно выгоден ночной тариф для частных домохозяйств, которые пользуются теплым полом, внешним светом и ночным поливом, ведь эти процессы можно переместить на ночной режим, что не только сэкономит деньги, но и разгрузит систему.
В квартирах большинство современной техники имеет функцию отложенного запуска, поэтому воспользовавшись ею, можно запланировать свою стирку или готовку на время после 23 часов.
Бойлер можно включать на всю ночь, чтобы с утра и в течение дня была горячая вода, но за половину цены от потребленной электроэнергии.