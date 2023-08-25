Какие еще существуют тарифы кроме основного

В июне для украинцев установили единый тариф на электроэнергию 2,64 гривны за киловатт-час. Однако ночные киловаты с учетом повышения до сих пор стоят дешевле – 1,32 гривны за киловатт-час.

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Заметьте! Ночной тариф – это специальное предложение, действующее в часы минимальной нагрузки в энергосистеме (23:00 – 07:00). Однако платить за ним могут только те, у кого есть двухзонные счетчики, которые фиксируют отдельно показатели день и ночь.

Также существует еще трехзонный тариф, но он будет выгоден тем, кто использует более 500 киловатт-часов в месяц. Он выглядит следующим образом:

8:00 - 11:00 / 20:00 - 22:00 - 3,96 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа);

7:00 - 8:00 / 11:00 - 20:00 - 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф);

23:00 – 7:00 – 1,06 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).

Как перейти на двухзонный тариф

Чтобы перейти на двухзонный тариф, нужно выполнить следующий алгоритм действий:

обратиться в офис оператора сетей, взяв с собой паспорт, ИНН и договор на пользование электроэнергией;

подать заявление о переходе на многотарифный учет;

оплатить установку многотарифного счетчика;

получить список разрешенных моделей;

купить счетчик (самостоятельно или у своего оператора);

получить акт входного контроля устройства учета

Далее следует провести параметризацию счетчика и заменить его. После этого вы можете экономить на электроэнергии, используя ночной тариф.

Обратите внимание! Распломбирование счетчиков с получением акта снятия пломб и установкой нового прибора осуществляется представителем оператора.

Несколько советов для экономии

Особенно выгоден ночной тариф для частных домохозяйств, которые пользуются теплым полом, внешним светом и ночным поливом, ведь эти процессы можно переместить на ночной режим, что не только сэкономит деньги, но и разгрузит систему.

В квартирах большинство современной техники имеет функцию отложенного запуска, поэтому воспользовавшись ею, можно запланировать свою стирку или готовку на время после 23 часов.

Бойлер можно включать на всю ночь, чтобы с утра и в течение дня была горячая вода, но за половину цены от потребленной электроэнергии.