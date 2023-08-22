Скільки українці платитимуть за опалення взимку

Довгий час вважалося, що взимку тариф на тепло злетить. Адже у холодну пору року, ймовірно, почнуться нові хвилі обстрілів і, відповідні, пошкодження енергосистеми.

Читайте також Як подати показники лічильника електроенергії онлайн: докладна інструкція

Однак, уряд запевнив, що зміни тарифів не буде під час нового опалювального сезону. Заходи для забезпечення теплом населення, попри обстріли росіян – проводяться. Про це під час засідання повідомив Шмигаль.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України "Нафтогаз" буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною – 7,4 гривні за кубічний метр.

Тариф на електроенергію також, вірогідно, не підвищиться до кінця опалювального сезону. На водопостачання уряд вводив заморозку раніше.

Уряд продовжив дію ПСО на ринку природного газу до середини квітня 2024 року.

– доповів Шмигаль

Тарифи на газ в Україні зараз

З 1 травня 2021 року тарифи для українців поділили на річні та місячні. Перегляд їх розміру мав бути в кінці 2022 року. Через військові дії, уряд заморозив річний тариф, проте місячний і надалі може змінюватися.

Компанія "Нафтогаз" займає 98% ринку. До початку повномасштабного вторгнення, цей відсоток був менший. Однак після початку повномасштабного вторгнення більшість постачальників перестали працювати, а їх клієкти перейшли до постачальника останньої надії (ПОН), роль якого виконує НАК "Нафтогаз".

Відповідно, щоб розрахувати свій платіж, витрати помножте на вартість кубометра у вашого регулятора.