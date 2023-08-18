Як подати показники онлайн

Українці можуть подати показники лічильника на сайті, через телефон, месенджери та SMS. Для фіксації даних першочергово потрібно визначити хто є вашим регулятором з подачі електроенергії. Цю інформацію можна знайти в інтернеті, відповідно до адреси, або подивитися назву компанії на старих платіжках.

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Показники потрібно подавати до 1 числа наступного місяця. Якщо ви не встигнете, вам нарахують середній платіж, який може бути значно більшим за кількість спожитої вами електроенергії. У випадку несплати тарифу, компанія відключіть вас від загальної мережі.

Щоб зняти показники лічильника, потрібно зафіксувати число, без урахування нулів на початку, цифр після коми.

Способи подачі показників онлайн

За телефоном. Ви можете зателефонувати за номером компанії, що вас обслуговує, і повідомити показники.

Ви можете зателефонувати за номером компанії, що вас обслуговує, і повідомити показники. Онлайн. На сайті регулятора ви можете не тільки внести дані про актуальні показники, а і переглянути історію платежів.

На сайті регулятора ви можете не тільки внести дані про актуальні показники, а і переглянути історію платежів. Месенджери. Більшість енергокомпаній мають спеціальні боти у Viber та Telegram. Пряме посилання на офіційні сервіси є на сайті обслуговуючих компаній.

Більшість енергокомпаній мають спеціальні боти у Viber та Telegram. Пряме посилання на офіційні сервіси є на сайті обслуговуючих компаній. SMS. За коротким номером ви можете надіслати спеціальні показники.

Зауважте! Для подачі показів онлайн потрібно обов'язково знати індивідуальний номер рахунку.

Тарифи на електроенергію зараз

З червня тариф на електроенергію становить 2,64 гривні за кіловат-годину. Серед українців це спричинило масові хвилювання, адже такі реформи зробили суму комунальних платежів значно вищими.

Вірогідно підвищень не буде до закінчення наступного опалювального сезону. Проте, казати, що збільшення тарифів не буде зовсім – неможливо. Адже енергетична система України досі не відновлена, а з осені експерти прогнозують нову хвилю масштабних обстрілів.