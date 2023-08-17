Як заявив очільник відомства Герман Галущенко, продовження дії контракту залежатиме від того, чи зможе Європа обійтись без російського газу. Однак Україна точно не виступатиме стороною перемовин із росіянами.

До теми Україна не виступатиме стороною перемовин з Росією

Наступний рік буде показовим

Міністр сподівається, що наступного року Європа зможе диверсифікувати постачання та не потребуватиме російського газу взагалі.

По-перше, ми точно не будемо стороною перемовин із росіянами, і це абсолютно очевидно. А по-друге, я думаю що наступний рік буде показовим із точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це відбулося,

– наголосив посадовець.

Водночас він нагадав заяву єврокомісарки Кадри Сімсон про те, що Європа прагне взагалі позбутись російського газу. Щоправда, за його словами, поки зарано прогнозувати, що станеться наступного року через непередбачувану агресивну політику Росії.

"Ми ж маємо справу з росіянами – вони можуть припинити дію цього контракту в будь-який день. Це абсолютно очевидно, що це не пов'язано з юридичними формальностями", – зауважив Галущенко.

Україна вже цієї зими може відіграти значну роль

За словами очільника Міненерго, взимку саме від України може залежати забезпечення стабільності ринку газу в Європі. Адже попри війну, європейські компанії продовжують зберігати газ в українських газосховищах. І цей тренд, вважає Галущенко, лише зростатиме.

"Я впевнений, що найближчий місяць буде тільки збільшення обсягів закачування газу, а це означає, що Україна – надійний партнер навіть під час війни", – підкреслив Галущенко.

Він додав, що Україна також здатна гарантувати безпеку постачання для Європи, і це важливо.

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