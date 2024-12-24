Які доходи дозволяють отримати субсидії
Таким чином влада підтримує найбільш вразливі категорії населення, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.
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При призначенні субсидії до сукупного доходу родини не враховуються такі джерела:
- Аліменти: незалежно від того, сплачені вони чи отримані.
- Соціальні дотації: виплати за вирощування великої рогатої худоби тощо.
- Заробітки у виборчих комісіях: тимчасові доходи під час виборів не враховуються.
- Допомога від благодійних організацій: виплати або підтримка від громадських чи благодійних фондів.
- Одноразова допомога: компенсації на поховання або разові виплати, які передбачені місцевою владою, підприємствами й тому подібне.
- Компенсація за різні санаторії та реабілітацію.
- Натуральна допомога.
- Допомога на купівлю житла: але за умови, що інше житло придбане протягом 6 місяців після продажу попереднього.
Також враховуються умови для різних категорій:
- родини з дітьми: виплати дитячим будинкам сімейного типу, багатодітним сім’ям та прийомним родинам не враховуються.
- внутрішньо переміщені особи: допомога, яка спрямована на підтримку мешканців постраждалих регіонів, таких як Донецька та Луганська області.
Важливо! Розмір житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу не зараховується до середньомісячного доходу.