Які доходи дозволяють отримати субсидії

Таким чином влада підтримує найбільш вразливі категорії населення, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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При призначенні субсидії до сукупного доходу родини не враховуються такі джерела:

Аліменти: незалежно від того, сплачені вони чи отримані.

Соціальні дотації: виплати за вирощування великої рогатої худоби тощо.

Заробітки у виборчих комісіях: тимчасові доходи під час виборів не враховуються.

Допомога від благодійних організацій: виплати або підтримка від громадських чи благодійних фондів.

Одноразова допомога: компенсації на поховання або разові виплати, які передбачені місцевою владою, підприємствами й тому подібне.

Компенсація за різні санаторії та реабілітацію.

Натуральна допомога.

Допомога на купівлю житла: але за умови, що інше житло придбане протягом 6 місяців після продажу попереднього.

Також враховуються умови для різних категорій:

родини з дітьми: виплати дитячим будинкам сімейного типу, багатодітним сім’ям та прийомним родинам не враховуються. внутрішньо переміщені особи: допомога, яка спрямована на підтримку мешканців постраждалих регіонів, таких як Донецька та Луганська області.

Важливо! Розмір житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу не зараховується до середньомісячного доходу.