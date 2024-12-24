Какие доходы позволяют получить субсидии
Таким образом власть поддерживает наиболее уязвимые категории населения, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
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При назначении субсидии в совокупный доход семьи не учитываются такие источники:
- Алименты: независимо от того, уплачены они или получены.
- Социальные дотации: выплаты за выращивание крупного рогатого скота и тому подобное.
- Заработки в избирательных комиссиях: временные доходы во время выборов не учитываются.
- Помощь от благотворительных организаций: выплаты или поддержка от общественных или благотворительных фондов.
- Единовременная помощь: компенсации на погребение или разовые выплаты, которые предусмотрены местными властями, предприятиями и тому подобное.
- Компенсация за различные санатории и реабилитацию.
- Натуральная помощь.
- Помощь на покупку жилья: но при условии, что другое жилье приобретено в течение 6 месяцев после продажи предыдущего.
Также учитываются условия для различных категорий:
- семьи с детьми: выплаты детским домам семейного типа, многодетным семьям и приемным семьям не учитываются.
- внутренне перемещенные лица: помощь, которая направлена на поддержку жителей пострадавших регионов, таких как Донецкая и Луганская области.
Важно! Размер жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа не засчитывается в среднемесячный доход.