Какие доходы позволяют получить субсидии

Таким образом власть поддерживает наиболее уязвимые категории населения, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Читайте также Все украинцы имеют субсидии на свет: эксперт рассказал, как правительство оказывает помощь

При назначении субсидии в совокупный доход семьи не учитываются такие источники:

Алименты: независимо от того, уплачены они или получены.

Социальные дотации: выплаты за выращивание крупного рогатого скота и тому подобное.

Заработки в избирательных комиссиях: временные доходы во время выборов не учитываются.

Помощь от благотворительных организаций: выплаты или поддержка от общественных или благотворительных фондов.

Единовременная помощь: компенсации на погребение или разовые выплаты, которые предусмотрены местными властями, предприятиями и тому подобное.

Компенсация за различные санатории и реабилитацию.

Натуральная помощь.

Помощь на покупку жилья: но при условии, что другое жилье приобретено в течение 6 месяцев после продажи предыдущего.

Также учитываются условия для различных категорий:

семьи с детьми: выплаты детским домам семейного типа, многодетным семьям и приемным семьям не учитываются. внутренне перемещенные лица: помощь, которая направлена на поддержку жителей пострадавших регионов, таких как Донецкая и Луганская области.

Важно! Размер жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа не засчитывается в среднемесячный доход.