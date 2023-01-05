Прокачка газу через ГТС

Україна у 2022 році транспортувала близько 20,35 мільярда кубометрів газу Газпрому через українську ГТС.

Детальніше Транзит російського газу через Україну впав до найнижчого рівня за всю історію

Це удвічі менше, ніж російська компанія зобов’язана транзитувати через Україну. Адже контракт між Нафтогазом, Оператором ГТС та Газпромом передбачає 40 мільярдів кубометрів газу.

Юрій Корольчук Експерт Інституту енергетичних стратегій Отже, виходить Газпром оплатив Україні за умовою "качай або плати", тобто не надавши для транзиту газу, майже 600 мільйонів доларів. Решту суми – також 600 мільйонів доларів – Україна отримала за реальний транзит газу.

Корольчук додає, що не має значення скільки газу буде прокачано у 2023 – 2024 роках. Формально договір про транзит газу між Україною та Росією припинить свою роботу у 2024 році. А з ним припинить своє транзитне існування й Оператор ГТС.

Така гібридна співпраця України та Росії спочатку дивувала, а зараз вже є фактом економічної співпраці України та Росії в умовах війни. Аргументи на кшталт "газ постачається для ЄС" – смішні. Адже ЄС ставить ціллю відмовитись від російського газу і тому припинення транзиту газу через Україну навпаки – прискорило би такий процес,

– вважає він. Що дасть Україні припиненні транзиту газу Відсутність прибутку

Насамперед на думку експерта, відсутність прибутку за транзит – 1,2 мільярда доларів. Корольчук одразу підкреслює, що це не великі гроші. Адже раніше Україна отримувала понад 3 мільярди доларів, але і та сума не була досить значною. Більшу роль грало політичне питання – збереження транзитного потенціалу України в умовах потенційного росту споживання газу у ЄС. В сучасних умовах і планів відмови ЄС від російського газу – це питання відпадає. Зростання цін на газ

Не менш важливе питання, на думку експерта, – це роль системи транзиту газу для забезпечення газом внутрішніх споживачів (населення і теплокомуненерго). Адже відсутність транзиту газу приведе до зростання витрат для прокачування газу до внутрішніх споживачів. Зараз вартість розподілу заморожена на рівні 2 гривень за кубометр. В умовах відсутності транзиту – тариф може складати більш як 6 гривень. І це мінімум. Реально – ближче до 8 гривень. Хіба знову будуть задіяні дотації, субвенції, зовнішня підтримка,

– додав Корольчук. Чинні тарифи на розподіл газу / Інфографіка 24 каналу Чи зникне Оператор ГТС

Фактично, Оператор ГТС як транзитна компанія має зникнути. А її підрозділи, які залишаться, знову будуть включені у склад Нафтогазу, пояснює експерт. На головну роль будуть виходити оператори газорозподільних мереж (облгази), які сьогодні держава намагається передати в управління Нафтогазу. Або все-таки ринкові відносини у сфері газу отримають право на життя. І тоді облгази як і газзбути, інші трейдери повернуться до ринкових умов. Відповідно Оператор ГТС завершить свою коротку історію, на його місці буде інший оператор для балансування внутрішніх обсягів газу у системі. Нафтогаз залишиться трейдером газу,

– пояснює Корольчук.