Как заявил глава ведомства Герман Галущенко, продление действия контракта будет зависеть от того, сможет ли Европа обойтись без российского газа. Однако Украина точно не будет выступать стороной переговоров с россиянами.
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Следующий год будет показательным
Министр надеется, что в следующем году Европа сможет диверсифицировать поставки и не будет нуждаться в российском газе вообще.
Во-первых, мы точно не будем стороной переговоров с россиянами, и это совершенно очевидно. А во-вторых, я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа. Я вижу все предпосылки для того, чтобы это произошло,
– подчеркнул чиновник.
В то же время, он напомнил заявление еврокомиссара Кадры Симсон, что Европа стремится вообще избавиться от российского газа. Правда, по его словам, пока рано прогнозировать, что произойдет в следующем году из-за непредсказуемой агрессивной политики России.
"Мы же имеем дело с россиянами – они могут прекратить действие этого контракта в любой день. Это совершенно очевидно, что это не связано с юридическими формальностями", – заметил Галущенко.
Украина уже этой зимой может сыграть значительную роль
По словам главы Минэнерго, зимой от Украины может зависеть обеспечение стабильности рынка газа в Европе. Ведь, несмотря на войну, европейские компании продолжают хранить газ в украинских газохранилищах. И этот тренд, считает Галущенко, будет только расти.
"Я уверен, что в ближайший месяц будет только увеличение объемов закачки газа, а это значит, что Украина – надежный партнер даже во время войны", – подчеркнул Галущенко.
Он добавил, что Украина также способна обеспечить безопасность поставок для Европы, и это важно.
Транзит российского газа через Украину: что известно
- Украина и Россия договорились о транзите газа еще задолго до войны – в конце декабря 2020 года.
- Тогда Россия обязывалась прокачать через территорию Украины 65 миллиардов кубометров газа в 2020 году и еще 40 миллиардов кубометров газа ежегодно в период с 2021 по 2024 год.
- После полномасштабного вторжения потребление российского газа в Европе значительно снизилось. Кроме того, и объемы транзита начали падать. К примеру, в январе 2023 года транзит российского газа через Украину упал до самого низкого уровня за всю историю.
- Россия неоднократно угрожала прекратить транзит. Последнее такое заявление прозвучало после взрывов на Крымском мосту 17 июля, когда переправа получила едва ли не самые большие повреждения за время войны.