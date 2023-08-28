Когда подавать показатели счетчиков на воду
Данные по счетчику потребления воды нужно предоставлять ежемесячно до 28 числа. Сделать это можно следующими способами:
Читайте также Ночью дешевле: как снизить тариф на электроэнергию и сэкономить деньги
- в личном кабинете;
- на сайте;
- с помощью Viber-бота или Telegram-бота в приложении;
- по телефону контакт-центра (044) 202-0202;
- в центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);
- записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
К какому числу нужно отчитаться за электроэнергию
Показатели по счетчику электроэнергии следует предоставлять до 4 числа каждого месяца. Есть несколько способов это сделать:
- через личный кабинет ОСР;
- позвонить в колл-центр ОСР;
- через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- другим способом, предусмотренным ОСР.
Как подать показатели газа
При потреблении газа следует подавать показатели с 1 по 5 число месяца. Однако не стоит забывать, что украинцы платят еще и за транспортировку ресурса фиксированную цену, поэтому она начисляется автоматически.
Данные по счетчику можно подать так:
- передавать показания оператору ГРМ (облгаза);
- на сайте или в чат-боте облгаза;
- позвонив в контакт-центр облгаза.