Изменятся ли цены на газ для населения
По словам главы "Нафтогаза" Алексея Чернышева, цены на газ для населения останутся на уровне 7,96 гривны за кубометр.
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Хочу всех успокоить: цена на газ для таких потребителей, как домохозяйства, останется стабильной – это 7,96 гривны, то есть та, которая была и в прошлом году. Также у нас действуют специальные условия поставки газа для предприятий теплокоммунэнерго.
Таким образом, газ для предприятий ТКЭ будет поставляться по цене 7,42 гривны за кубометр,
– добавил он.
То есть, в ближайшее время компания не планирует повышать цены на газ для населения. Кстати, цены у других поставщиков можно узнать в табличке.
К какому числу следует подавать показатели газа
Показатели счетчиков газа стоит подавать с 1 по 5 число ежемесячно. Также не стоит забывать, что к стоимости потребленного ресурса автоматически добавляется фиксированная цена его транспортировки.
Представить показатели можно следующими способами:
- передавать показания оператору ГРМ (облгаза);
- на сайте или в чат-боте облгаза;
- позвонив в контакт-центр облгаза.