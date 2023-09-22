Чи зростуть ціни на газ
Голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов розповів у телемарафоні, що ціни на газ не зміняться, передає 24 Канал.
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Що стосується цін на газ. Ціни на газ для населення і для підприємств ТКЕ залишаються стабільними. До кінця зими вони змінюватися не будуть. Тому стосовно цього я маю заспокоїти населення, а також міста і підприємства теплокомуненерго.
За його словами, підготовка до опалювального сезону пройшла на належному рівні. Нині ми маємо достатньо газу у підземних сховищах, що сприяє стабільній ціновій політиці.
Скільки українці платять за газ
Враховуючи те, що Нафтогаз обслуговує близько 98% населення України, основний тариф на газ становить – 7,96 гривні за кубометр газу. Проте існують і інші постачальники у яких ціна відрізняється і може сягати до 10 гривень за кубометр газу.