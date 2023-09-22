Возрастут ли цены на газ

Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышев рассказал телемарафоне, что цены на газ не изменятся, передает 24 Канал.

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Алексей Чернышев Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Что касается цен на газ. Цены на газ для населения и предприятий ТКЭ остаются стабильными. До конца зимы они меняться не будут. Поэтому в этом отношении я должен успокоить население, а также города и предприятия теплокоммунэнерго.

По его словам, подготовка к отопительному сезону прошла на должном уровне. Сейчас у нас достаточно газа в подземных хранилищах, что способствует стабильной ценовой политике.

Напомним! Нефтегаз и другие поставщики газа не будут поднимать цены на ресурс вплоть до мая 2024 года.

Сколько украинцы платят за газ

Учитывая, что Нафтогаз обслуживает около 98% населения Украины, основной тариф на газ составляет – 7,96 гривны за кубометр газа. Однако существуют и другие поставщики, у которых цена отличается и может достигать 10 гривен за кубометр газа.

Обратите внимание! Нафтогазу предоставили статус поставщика "последней надежды". Это означает, что компания будет обслуживать клиентов, от которых отказались или не могут обслуживать другие поставщики.