Возрастут ли цены на газ
Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышев рассказал телемарафоне, что цены на газ не изменятся, передает 24 Канал.
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Что касается цен на газ. Цены на газ для населения и предприятий ТКЭ остаются стабильными. До конца зимы они меняться не будут. Поэтому в этом отношении я должен успокоить население, а также города и предприятия теплокоммунэнерго.
По его словам, подготовка к отопительному сезону прошла на должном уровне. Сейчас у нас достаточно газа в подземных хранилищах, что способствует стабильной ценовой политике.
Сколько украинцы платят за газ
Учитывая, что Нафтогаз обслуживает около 98% населения Украины, основной тариф на газ составляет – 7,96 гривны за кубометр газа. Однако существуют и другие поставщики, у которых цена отличается и может достигать 10 гривен за кубометр газа.