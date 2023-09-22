Возрастут ли цены на газ

Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышев рассказал телемарафоне, что цены на газ не изменятся, передает 24 Канал.

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Алексей Чернышев

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины"

Что касается цен на газ. Цены на газ для населения и предприятий ТКЭ остаются стабильными. До конца зимы они меняться не будут. Поэтому в этом отношении я должен успокоить население, а также города и предприятия теплокоммунэнерго.

По его словам, подготовка к отопительному сезону прошла на должном уровне. Сейчас у нас достаточно газа в подземных хранилищах, что способствует стабильной ценовой политике.

Сколько украинцы платят за газ

Учитывая, что Нафтогаз обслуживает около 98% населения Украины, основной тариф на газ составляет – 7,96 гривны за кубометр газа. Однако существуют и другие поставщики, у которых цена отличается и может достигать 10 гривен за кубометр газа.