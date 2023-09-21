Что будет с ценами на электроэнергию
Тариф на электроэнергию составляет – 2,64 гривны за киловатт-час. В Минэнерго сообщили, что во время отопительного сезона его наращивать не планируют.
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Однако этой стоимости не хватает для покрытия расходов на поддержание работы энергетической системы. Некоторые эксперты считают, что стоимость населения должна составлять более 5 гривен за киловатт-час.
Цены на воду не изменятся
Повышения тарифов на воду в октябре ждать не стоит. Однако в НКРЭКУ неоднократно отмечали дефицит средств, вызванный несправедливыми ценами на воду.
Изменятся ли тарифы на газ
Глава Нафтогаза Алексей Чернышев рассказал, что цены на газ для населения останутся на уровне 7,96 гривны за кубометр. Компания обслуживает около 98% населения.
Хочу всех успокоить: цена на газ для таких потребителей, как домохозяйства, останется стабильной – это 7,96 гривны, то есть та, которая была и в прошлом году. Также у нас действуют специальные условия поставки газа для предприятий теплокоммунэнерго.
Однако стоит отметить, что, кроме Нафогаза, в Украине есть и другие поставщики. Однако повышать цены они тоже не будут.