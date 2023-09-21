Нафтогаз вышел из дефолта

Нефтегаз выполнил условия реструктуризации еврооблигаций со сроком погашения в 2022 и 2026 годах и осуществил необходимые для этого платежи.

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Алексей Чернышев Глава компании НАК Нафтогаз Украины Официальный выход из дефолта по еврооблигациям 2022/26 позволяет нам рассматривать новое финансирование плана капитальных инвестиций развития группы. Этому предшествовала большая работа с инвесторами.

Также он подчеркнул, что такого компромисса удалось добиться благодаря работе финансовых и юридических советников.

Напомним! 28 июля "Нафтогаз Украины" получил согласие инвесторов на реструктуризацию евробондов со сроками погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года.

Нафтогаз назначили поставщиком "последней надежды"

Во время военного положения и 6 месяцев после него или до отмены решения правительства, НАК "Нафтогаз" будет поставщиком "последней надежды". Такой статус компания получила вне конкурса.

Тарас Мельничук Представитель правительства в Верховной Раде Определено на период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены общество с ограниченной ответственностью "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" поставщиком "последней надежды" без проведения конкурса.

Напомним! Поставщик "последней надежды" это компания, предоставляющая услуги клиенту, в случае, если все другие компании он ее отказались или не могут это делать по техническим причинам.

В настоящее время Нафтогаз обслуживает около 98% населения Украины, потому что другие компании прекратили свою работу. Тариф для населения составляет – 7,96 гривны за кубометр газа.