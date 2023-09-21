Нафтогаз вийшов з дефолту

Нафтогаз виконав умови реструктуризації єврооблігацій з терміном погашення у 2022 і 2026 роках та здійснив необхідні для цього платежі.

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Олексій Чернишов Глава компанії НАК Нафтогаз України Офіційний вихід з дефолту за єврооблігаціями 2022/26 дає нам змогу розглядати нове фінансування плану капітальних інвестицій розвитку групи. Цьому передувала велика робота з інвесторами.

Також він наголосив, що такого компромісу вдалося досягти завдяки роботі фінансових та юридичних радників.

Нагадаємо! 28 липня Нафтогаз України отримав згоду інвесторів на реструктуризацію євробондів із термінами погашення в липні 2022 року і в листопаді 2026 року.

Нафтогаз призначили постачальником "останньої надії"

Під час воєнного стану та 6 місяців після нього або до скасування рішення уряду, НАК Нафтогаз буде постачальником "останньої надії". Такий статус компанія отримала поза конкурсом.

Тарас Мельничук Представник уряду у Верховній Раді Визначено на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" без проведення конкурсу.

Нагадаємо! Постачальник "останньої надії" це компанія, яка надає послуги клієнту, у випадку, якщо всі інші компанії він неї відмовилися або не можуть це робити через технічні причини.

Нині Нафтогаз обслуговує приблизно 98% населення України, тому що інші компанії припинили свою роботу. Тариф для населення становить – 7,96 гривні за кубометр газу.