Постачальник "останньої надії"

Протягом воєнного стану та ще 6 місяців після того або до скасування, "Нафтогаз України", яка входить до групи "Нафтогаз", зобов'язана виконувати ці функції.

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Тарас Мельничук Представник уряду у Верховній Раді Визначено на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення або скасування товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" постачальником "останньої надії" без проведення конкурсу.

Варто також нагадати, що НАК й раніше виконував роль ПОН в Україні. Наразі компанія обслуговує близько 98% українців, оскільки, через повномасштабну війну, більшість постачальників припинили надавати послуги своїм споживачам.

Довідка: постачальник "останньої надії" – це та компанія, яка надає послуги клієнту, якщо усі інші постачальники або відмовилися від неї, або не можуть це зробити з певних технічних причин.

Які тарифи на газ зараз в Україні

З 1 травня 2021 року в Україні діють місячні та річні тарифи на газ. Їх повинні були переглянути у травні 2022 року, однак через війну залишили без змін. Наразі тариф на газ в Україні коливається в межах 7,96 – майже 10 гривень за кубометр газу.

У "Нафтогазі" ж зафіксували тариф на майбутній опалювальний сезон, тож постачальник й надалі реалізовуватиме його для населенні по 7,96 гривень за кубометр газу, про що раніше повідомляв прим'єр Шмигаль.

Зауважте! До квітня 2024 року тарифи на газ змінювати не будуть.