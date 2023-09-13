Поставщик "последней надежды"

В течение военного положения и еще 6 месяцев после того или до отмены, "Нафтогаз Украины", которая входит в группу "Нафтогаз", обязана выполнять эти функции.

Читайте также На пороге отопительного сезона: Шмигаль сообщил, будут ли расти тарифы зимой

Тарас Мельничук Представитель правительства в Верховной Раде Определено на период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены общество с ограниченной ответственностью "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" поставщиком "последней надежды" без проведения конкурса.

Следует также напомнить, что НАК и раньше выполнял роль ПОН в Украине. В настоящее время компания обслуживает около 98% украинцев, поскольку из-за полномасштабной войны большинство поставщиков прекратили предоставлять услуги своим потребителям.

Справка: поставщик "последней надежды" – это та компания, которая предоставляет услуги клиенту, если все остальные поставщики либо отказались от нее, либо не могут это сделать по определенным техническим причинам.

Какие тарифы на газ сейчас в Украине

С 1 мая 2021 г. в Украине действуют месячные и годовые тарифы на газ. Их должны были пересмотреть в мае 2022 года, однако из-за войны оставили без изменений. В настоящее время тариф на газ в Украине колеблется в пределах 7,96 – почти 10 гривен за кубометр газа.

В "Нафтогазе" же зафиксировали тариф на предстоящий отопительный сезон, поэтому поставщик и дальше будет реализовывать его для населения по 7,96 гривны за кубометр газа, о чем раньше сообщал премьер Шмигаль.

Заметьте ! До апреля 2024 года тарифы на газ менять не будут.