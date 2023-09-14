Выросла ли в Украине коммуналка

Рост коммунальных платежей связан с разрушением множества предприятий из-за российского вторжения в Украину. С августа 2022 года и до этого же месяца 2023 года произошел рост стоимости услуг ЖКХ на 14,2%.

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Статистика удорожания коммунальных платежей:

электроэнергия выросла на 69,7%;

вывоз мусора – 13,8%;

содержание придомовой территории – 7,5%;

управление в многоквартирных домах – 2,7%;

водоснабжение – 0,8%;

отвод канализации – 0,7%.

Заметьте! Произошло и понижение цен. В частности, стоимость отопления и горячей воды стала ниже на 0,2%.

Вырастет ли коммуналка зимой

Правительство заморозило тарифы на тепло, газ и горячую воду. Ограничения будут действовать до апреля 2024 года. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, цену на газ зафиксировали благодаря продолжению действия программы ПСО.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Это льготная цена, которая позволит не повышать тарифы. Цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона.

Министр энергетики – Герман Галущенко в эфире телемарафона также настоял на том, что цена на электроэнергию – 2,64 гривны за киловатт-час будет сохраняться до конца отопительного сезона. Пока что изменения размера тарифов не произойдет.