Выросла ли в Украине коммуналка
Рост коммунальных платежей связан с разрушением множества предприятий из-за российского вторжения в Украину. С августа 2022 года и до этого же месяца 2023 года произошел рост стоимости услуг ЖКХ на 14,2%.
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Статистика удорожания коммунальных платежей:
- электроэнергия выросла на 69,7%;
- вывоз мусора – 13,8%;
- содержание придомовой территории – 7,5%;
- управление в многоквартирных домах – 2,7%;
- водоснабжение – 0,8%;
- отвод канализации – 0,7%.
Вырастет ли коммуналка зимой
Правительство заморозило тарифы на тепло, газ и горячую воду. Ограничения будут действовать до апреля 2024 года. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, цену на газ зафиксировали благодаря продолжению действия программы ПСО.
Это льготная цена, которая позволит не повышать тарифы. Цена на газ, тепло, горячую воду останется без изменений до конца отопительного сезона.
Министр энергетики – Герман Галущенко в эфире телемарафона также настоял на том, что цена на электроэнергию – 2,64 гривны за киловатт-час будет сохраняться до конца отопительного сезона. Пока что изменения размера тарифов не произойдет.