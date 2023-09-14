Кому окажут денежную помощь

Николаевский горсовет в сотрудничестве с ООН ввел денежную помощь для малообеспеченных граждан и многодетных семей. Средства будут доступны исключительно жителям Николаевской области.

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Социальная выплата будет предоставляться ежемесячно в размере 1500 гривен на каждого члена семьи. Денежные средства начнут выплачивать, начиная с этой недели. Оказывать помощь гражданам планируют в течение следующих 4 месяцев. Документы по оформлению выплат принимаются в городских территориальных центрах социального обслуживания.

Какую еще помощь от ООН получают украинцы

Доплата для пенсионеров

Пенсионеры на определенных правительством территориях могут получить доплату. Надбавка предоставляется при условии, что пенсионные выплаты гражданина менее 3 000 гривен и равна разнице между этой суммой и размером пенсии.

То есть, если вы получаете 2500 гривен, ваша доплата – 500 гривен.

Помощь во время отопительного сезона

В ООН решили помочь украинцам легче пережить зиму. Помощь будет предоставляться адресно. За эти средства должны состояться ремонтные работы или обеспечение граждан необходимыми средствами для отопления. Речь идет о жителях прифронтовых территорий.

Выплаты для бывших переселенцев

Граждане, вернувшиеся из-за границы или из других областей Украины на опасные (прифронтовые) территории, имеют право. получить денежную помощь от ООН, при условии, что другие международные выплаты они не получали. Учитывается и совокупный доход семьи, который не должен превышать 5 400 гривен.

Заметьте! Украинцы, ставшие вынужденными внутренними переселенцами, могут получить выплаты в размере 2 000 гривен – взрослые, 3 000 гривен – дети и граждане с инвалидностью. Как только лицо возвращается, на его место жительства, денежная помощь аннулируется, поскольку статус ВПЛ недействителен.