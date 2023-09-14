Как оформить пенсию в Украине

Чтобы оформить пенсию, необходимо иметь достаточное количество стажа. Если вы хотите пойти на заслуженный отдых в 60 лет, вам нужно приобрести 30 лет стажа.

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Для получения пенсии, подайте соответствующее заявление в течение 3 месяцев после получения нужного возраста. Только в таком случае ПФУ назначит вам пенсионные выплаты на следующий день после Дня Рождения. Если же вы решите подать заявление, когда пройдут первые 3 месяца, пенсия за это время компенсироваться не будет и оформится со дня принятия заявления.

Какие документы необходимы, чтобы оформить пенсию:

специальное заявление;

оригинал и ксерокопия паспорта;

идентификационный налоговый номер (ИНН) или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;

документы, подтверждающие место жительства (официальной регистрации) пенсионера,

при наличии свидетельство о браке (оригинал и ксерокопия) и свидетельство о рождении детей;

выписка и номер расчетного счета из банка;

оригинал и ксерокопия трудовой книжки и других документов, относящихся к опыту работы;

справка военного комиссариата о прохождении военной службы, по необходимости, военный билет;

оригинал и ксерокопия диплома и других документов, подтверждающих период обучения на дневном отделении до 1 января 2004;

первичные документы, подтверждающие заработную плату за любые 60 месяцев к 30 июня 2000 года.