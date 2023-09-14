Як оформити пенсію в Україні
Щоб оформити пенсію, необхідно мати достатню кількість стажу. Якщо ви бажаєте піти на заслужений відпочинок у 60 років, вам потрібно набути 30 років стажу.
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Для отримання пенсії, подайте відповідну заяву протягом 3 місяців після набуття потрібного віку. Лише у такому випадку, ПФУ призначить вам пенсійні виплати на наступний день після Дня Народження. Якщо ж ви вирішите подати заяву, коли спливуть перші 3 місяці, пенсія за цей час компенсуватися не буде і призначатиметься з дня прийняття заяви.
Які документи необхідні, щоб оформити пенсію:
- спеціальна заява;
- оригінал та ксерокопія паспорта;
- ідентифікаційний податковий номер (ІПН) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- документи, що підтверджують місце проживання (офіційної реєстрації) пенсіонера,
- при наявності, свідоцтво про шлюб (оригінал та ксерокопія) та свідоцтво про народження дітей;
- виписка та номер розрахункового рахунку з банку;
- оригінал та ксерокопія трудової книжки та інших документів, що стосуються досвіду роботи;
- довідка військового комісаріату про проходження військової служби, за потребою, військовий квиток;
- оригінал та ксерокопія диплома та інших документів, що підтверджують період навчання на денному відділенні до 1 січня 2004 року;
- первинні документи, що підтверджують заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року.
Які пенсії в Україні зараз
Розмір пенсійних виплат в Україні залишається невисоким. В уряді запевняють, що індексації пенсій будуть продовжуватись. Наступний перерахунок виплат відбудеться у березні 2024 року.
Які пенсії отримують українці зараз:
- 0,6% осіб мають щомісячні виплати у розмірі 1 227,80 гривень;
- 10,4% – понад 10 000 гривень;
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень.