Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 14 вересня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,7 гривні (+20 копійок проти 13 вересня), а продаж – 38,3 гривні (+10 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 40,65 гривні (+25 копійок), а продають в середньому за 41,3 гривні (+10 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,72 гривні (+1 копійка), а продаж – 38,35 гривні (+24 копійки), за даними finance.ua.

(+1 копійка), а продаж – (+24 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,6 гривні (-19 копійок), а продаж – 41,36 гривні (+30 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,05 гривень (+5 копійок), а продаж – 38,23 гривні (+11 копійок).

(+5 копійок), а продаж – (+11 копійок). Євро купують за 40,95 гривні (+13 копійок), а продають за 41,2 гривні (+15 копійок).

Яким буде курс

Банкірка Анна Золотько розповіла 24 Каналу, що через підвищений попит на валюту курс зріс минулого тижня. Він був на рівні 37,7 — 37,8 гривні за долар.

Втім цього тижня експертка спрогнозувала, що курс може сягнути до 38,1 гривні.