Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 13 вересня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,5 гривні (без змін проти 12 вересня), а продаж – 38,2 гривні (+3 копійки).
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- Готівкове євро банки купують за 40,4 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,2 гривні (+5 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,62 гривні (-2 копійки), а продаж – 38,2 гривні (+15 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,62 гривні (-2 копійки), а продаж – 41,17 гривні (+17 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38 гривень (+10 копійок), а продаж – 38,12 гривні (+7 копійок).
- Євро купують за 40,82 гривні (+2 копійки), а продають за 41,05 гривні (+5 копійок).
Долар середині вересня
У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що підвищений попит на іноземну валюту з боку українців призвів до помірного зростання курсу у другій половині минулого тижня. Відтак вартість американського долара знизилася до 37,7 — 37,8 гривні за долар.
А от протягом цього тижня вартість американського долара у готівковому сегменті коливатиметься в межах 37,5 – 38,1 гривні за долар.
За прогнозами Золотько, зараз є всі передумови для поступового зниження вартості валюти на готівковому ринку.